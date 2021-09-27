В Екатеринбурге скончался «последний советский диссидент» Виктор Пестов

Фото: страница в Facebook Виктора Пестова

В воскресенье, 26 сентября на 76-м году жизни скончался Виктор Пестов, которого называли последним советским диссидентом Екатеринбурга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава екатеринбургского «Мемориала» (организация включена государством в список НКО - иностранных агентов) Алексей Мосин.

- Сам он называл себя последним советским политзеком Екатеринбурга. Свой лагерный срок (пять лет) он получил в 1971 году за разбрасывание антисоветских листовок в день Пасхи. Вечная память, - написал он.

Как рассказали в группе ВКонтакте военно-исторического объединения «Урал-Фронт», участником которого был Виктор Пестов, неделю назад он попал в больницу с коронавирусом и находился в тяжелом состоянии.

- Все годы существования клуба он был с нами, несмотря на почтенные годы по мере сил старался помогать его развитию: чинил снаряжение, доставал из закромов нужный материал, искренне переживал из-за клубных проблем, - рассказали в объединении.

До последних дней Виктор Пестов был политическим активистом и сотрудничал с правозащитными организациями.