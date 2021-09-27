В Екатеринбурге на митинге против итогов выборов задержали десять нацболов

Задержания прошли после согласованного митинга КПРФ против итогов выборов в Госдуму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после согласованного митинга КПРФ против итогов выборов в Госдуму силовики задержали десять членов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Об этом сообщает пресс-служба партии.

- На данный момент однопартийцы связались с уполномоченным по правам человека по Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Она уже занимается данным вопросом, - говорится в сообщении.

Мерзлякова взяла дело под личный контроль. Задержания прошли утром 26 сентября 2021 года. Под них попали Михаил Ефремов, Сергей Демидов, Кирилл Имашев, Степан Юрченко, Иван Яковлев, Евгений Некрасов, Андрей Келлер, Анастасия Маринцева, несовершеннолетние парень и девушка.

Пресс-служба партии утверждает, что силовики якобы избили руководителя пермского отделения Кирилла Имашева. По их словам, задержанных доставили в Центр «Э». При этом «Другая Россия» утверждает, что к членам партии не пускали адвокатов.

Через три часа силовики отпустили восемь нацболов. По данным партии, на них не составили протоколы. Также в пресс-службе сообщают, что несовершеннолетний активист находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На него могут завести протокол за использование флага партии по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация запрещенной символики).

Несовершеннолетнюю нацболку привезли в больницу. Сейчас она находится в детском психиатрическом отделении.

Кирилл Имашев находится в отделении полиции и ждет судебного заседания. По данным партии, на него составили протокол по статье19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

В пресс-службе МВД по Свердловской области «КП Екатеринбург» заявили, что пока не комментируют эту ситуацию.

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