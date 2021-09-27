В Нижнем Тагиле осужденному за убийство пытались передать кетчуп с сим-картами

Сим-карты нашли сотрудники колонии во время досмотра передачи для осужденного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осужденному за убийство мужчине пытались передать кетчуп с сим-картами. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Инцидент произошел накануне в ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области. Запрещенные для передачи предметы нашли во время досмотра.

- В 14:10 была досмотрена передача для гражданина О., 1973 года рождения, осужденного за убийство, присланная жительницей Нижнего Тагила, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, спрятанные в полиэтиленовом пакете с кетчупом три сим-карты, были изъяты.