Противовирусный препарат Триазаверин, разработанный на Урале, хотят исследовать для лечения детей

В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Препарат Триазаверин, разработанный уральскими учеными для борьбы с вирусами, хотят со временем начать давать и детям, заболевшим гриппом и ОРВИ.

- Завод Медсинтез выпустил новую форму Триазаверина - 100 мг для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Это позволит проводить исследование Триазаверина среди детей, - рассказала Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России.

Как отмечают эксперты, ранее препарат показал отсутствие токсического эффекта у беременных животных. Кроме того введение Триазаверина зараженным животным защищало их легкие и центральную нервную систему от токсического воздействия. Ранее Триазаверин давали взрослым пациентам, заболевшим коронавирусом.