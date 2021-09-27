Свердловская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

О ситуации с распространением коронавируса в Свердловской области рассказали эксперты. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Среднем Урале продолжается рост заболеваемости коронавирусом. При этом, как отмечают эксперты, сейчас Свердловская область вышла на плато по заболеваемости.

- Ситуация в регионе напряженная. Каждый день регистрируем стабильное количество остро заболевших - больше 500 случаев в день. При этом мы вышли на плато. На протяжении двух недель регистрируется такое количество заболевших, - рассказала Ольга Ковтун, член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета.

Добавим, что в воскресенье за сутки был зарегистрирован 521 новый случай коронавируса в регионе.