Эксперты рассказали, из-за чего в Екатеринбурге мог умереть вакцинированный пациент, болевший коронавирусом

На Урале идет борьба не только с коронавирусом, но и с ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее появилась информация, что в 24 городской больнице Екатеринбурга умер от коронавируса один из пациентов, который ранее был вакцинирован от этой болезни. По предварительной информации, в региональном Министерстве здравоохранения была создана комиссия, чтобы разобраться в случившемся.

- К сожалению, информация здесь представлена в усеченном варианте. Мы не знаем, какой вакциной был привит пациент, - отмечает Алебай Сабитов, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России. - Но стоит помнить, что ни одна из вакцин в мире не обладает 100% эффективностью. Возможно, этот пациент попал в 5%-ное окно неэффективности вакцины. Не исключаю, что это был преклонный возраст. Не исключаю, что коморбидность (сосуществование несколько болезней в организме, - Прим. Ред.) была настолько выражена, что даже небольшое вмешательство в виде инфекционного процесса могло спровоцировать такой исход.

При этом эксперты еще раз напоминают, что вакцинация - главное оружие в борьбе с пандемией коронавируса.

- Мы прекрасно знаем, что даже если ты привит, ты можешь заболеть, но заболеешь легче, - отмечает Ольга Ковтун, член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета. - Исключение из правил есть всегда. Это исключительный случай.