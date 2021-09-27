Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 8:48

На Урале мужчину приговорили к трем годам колонии за неуплату алиментов

Он задолжал ребенку больше 93 тысяч рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей

Суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель города Туринска Свердловской области не платил алименты и задолжал своему ребенку больше 93 тысяч рублей. За уклонение от уплаты его привлекли к административной ответственности и не один раз предупредили об уголовной, но он все рано не выплатил долг.

- Решением мирового судьи гражданин обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ всех видов заработка или иного дохода, ежемесячно и до достижения им совершеннолетия, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

В итоге суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей. Учитывая, что он ранее был судим за разбой, ему назначено наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.