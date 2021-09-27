На Урале отопление включили почти во всех объектах соцсферы

В Свердловской области полностью системы теплоснабжения запустили в 89 муниципалитетах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области отопление дали почти во всех объектах социальной сферы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- В регионе отапливается 92,25 миллиона квадратных метров жилья и 6048 учреждений соцкультбыта, - говорится в сообщении.
При этом тепло дали во всех учебных заведениях (1 088), детских садах (1 695) и интернатах (154). Также отопление включили в 99,9% учреждений здравоохранения (1 093), в 99,8% объектов культуры и 99,9% других объектов соцсферы (848).
Отопления пока нет в 155 многоквартирных жилых домах. Из них 14 зданий находятся в Верх-Исетском районе, 36 - в Кировском, 31 – в Октябрьском, 45 – в Орджоникидзевском и еще 29 домов в Чкаловском районе. Подключение к теплу этих домов проходит по графику.
Кроме того, из-за ремонта теплосетей тепла нет в трех жилых домах Серова. Также из-за долгов за газ отопления отсутствует в шести домах Верхнего Дуброво.
В Свердловской области полностью системы теплоснабжения запустили в 89 муниципалитетах. В это число входят четыре территории, на которых централизованно отапливается только объекты соцсферы. Помимо этого, во всех муниципалитетах заработали «Горячие линии» по вопросам теплоснабжения.
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