Начало недели в Свердловской области будет дождливым и прохладным

В Свердловскую область пришла осенняя прохлада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало новой недели в Свердловской области будет дождливым и прохладным. Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный синоптиками Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 27 сентября, осадки пройдут местами и будут кратковременными. Временами вместе с дождем будет идти мокрый снег. Столбики термометров днем покажут от +4 до +9 градусов.

Во вторник, 28 сентября, также местами ожидаются кратковременные дожди временами с мокрым снегом. Ночью возможны заморозки до -4 градусов, днем потеплеет до +4,+9 градусов.

В среду, 29 сентября, синоптики обещают переменную облачность преимущественно без осадков. Ночью местами ожидаются заморозки до - 5 градусов, днем воздух прогреется до +3,+8 градусов.

Напомним, что в регионе также 27 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. С предупреждением о непогоде выступило МЧС Свердловской области.