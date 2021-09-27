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Происшествия27 сентября 2021 6:10

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный

С травмами ее госпитализировали в больницу
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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ДТП попало на камеры видеонаблюдения Фото: скриншот с видео

ДТП попало на камеры видеонаблюдения Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге недалеко от дома на Челюскинцев, 112, вечером, 26 сентября, водитель Skoda сбил 18-летнюю девушку, которая решила перейти дорогу на красный сигнал светофора.

- Водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигаясь по улице Челюскинцев со стороны улицы Свердлова в направлении проспекта Космонавтов, при повороте налево по зеленому сигналу светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, девушка попала под колеса автомобиля на середине «зебры». От удара ее подбросило. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга девушку госпитализировали в 36-ю горбольницу Екатеринбурга.

В Екатеринбурге девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
Видео: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу