В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный

ДТП попало на камеры видеонаблюдения Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге недалеко от дома на Челюскинцев, 112, вечером, 26 сентября, водитель Skoda сбил 18-летнюю девушку, которая решила перейти дорогу на красный сигнал светофора.

- Водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигаясь по улице Челюскинцев со стороны улицы Свердлова в направлении проспекта Космонавтов, при повороте налево по зеленому сигналу светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо на запрещающий сигнал светофора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, девушка попала под колеса автомобиля на середине «зебры». От удара ее подбросило. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга девушку госпитализировали в 36-ю горбольницу Екатеринбурга.