В аварии на ЕКАД пострадал подросток

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На 10 километре ЕКАД вечером, 26 сентября, в аварии пострадал 14-летний мальчик. В «ВАЗ-21102», в котором ехал подросток, въехала 20-летняя девушка на Volkswagen Golf. Мальчика доставили в ДГКБ № 9 с ушибленной раной лба.

- Водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Березовского начала совершать разворот, и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102», который двигался в попутном направлении,- рассказали в ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Девушка-водитель иномарки рассказала сотрудникам ГИБДД, что притормозила на обочине, чтобы ответить на телефонный звонок, но так как связь прервалась, она решила поехать дальше и не заметила при развороте приближающийся автомобиль.

По данным ГИБДД, девушка ездит за рулем два года. В момент аварии оран была трезва.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к дорожной аварии, - добавили в ГИБДД.

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