Свердловская область оказалась лидером по количеству грязных рек

Исеть чаще всего подвергается экстремальным загрязнениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область стала лидером по числу загрязненных рек. Такие результаты получены по итогам 13-летнего исследования.

Анализ ситуации с загрязнением рек в регионах России проводился с 2008 по 2021 год Росгидрометом. За этот период случаи загрязнения рек в Свердловской области фиксировались 7 075 раз, 1 880 из них – экстремальные.

Чаще всего экстремальным загрязнениям подвергаются реки Исеть и Патрушиха в Екатеринбурге, Тура, Нейва, Чусовая, Тагил и Пышма.

Как правило, в воде сильно превышена предельно допустимая концентрация марганца, меди, нефтепродуктов и цинка.

На втором месте оказалась Московская область, на третьем – Мурманская, на четвертом – Челябинская область, а пятом месте - Нижегородская область.