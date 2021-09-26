В МЧС предупредили о непогоде на Урале

На Урале в понедельник ожидается сильный ветер Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области 27 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. С предупреждением о непогоде выступило МЧС региона.

Спасатели уточняют, что из-за ветра возможны обрывы линий электропередач, повреждения кровли. Поэтому, при возможности не стоит покидать дома, не проводить работы на открытом воздухе и, тем более, на высоте.

В время сильного ветра не нужно прятаться возле стен домов, потому что с балконов и крыш могут упасть куски шифера и прочих предметов.

Автовладельцам не следует парковать машины у рекламных щитов и деревьев. Также важно соблюдать требования пожарной безопасности. В случае возникновения сложных ситуаций или ЧП следует звонить по номерам «101» или «112».

Напомним, что вся следующая неделя в Екатеринбурге и Свердловской области будет пасмурной, однако дождь пройдет только в пятницу, 1 октября.