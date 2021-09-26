В уральской столице будет пасмурно, но без дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На будущей неделе с 27 сентября по 3 октября в Екатеринбурге установится пасмурная погода без осадков. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметки в 0 градусов, а днем не поднимутся выше +8 градусов.

В понедельник, 27 сентября, в Екатеринбурге будет пасмурно, днем +4 … + 7 градусов, вечером похолодает до +3, а ночью будет всего +2 градуса. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду.

Во вторник, 28 сентября, в уральской столице ожидается пасмурно, + 7, вечером также +4, а к ночи – всего +1 градус. Без осадков, ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду.

В среду, 29 сентября, в городе сохранится пасмурная погода, без осадков, днем всего +5 градусов, к ночи – 0 градусов. Ветер северный – 2 метра в секунду.

Небольшой дождь в Екатеринбурге ожидается в пятницу, 1 октября.