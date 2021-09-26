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Общество26 сентября 2021 11:46

В Серове не хватает 130 врачей

Ситуация в больнице катастрофическая
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Врачей в Серове катастрофически не хватает

Врачей в Серове катастрофически не хватает

Фото: Иван МАКЕЕВ

Укомплектованность штата Серовской городской больницы врачами составляет всего 46,1%, в амбулаторно-поликлинической службе этот показатель – 52,8%. Такие данные приводятся в отчете на сайте Гордумы.

В документе указано, что по итогам первого полугодия 2021 года на 10 000 серовчан округе приходится 11,8 медицинских специалистов с высшим образованием. Всего в Горбольнице Серова трудятся 132 врача, здесь не хватает 130 специалистов с высшим образованием.

Укомплектованность больницы врачами-неонатологами составляет 30%, терапевтами – 35% анестезиологами-реаниматологами – 39%. В учреждении трудятся 40% пенсионного возраста. Ситуация в отчете характеризуется как «катастрофическая».