В Екатеринбурге в ковидном госпитале скончался вакцинированный пациент

От коронавируса погибают даже привитые пациенты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбурга, где размещен ковидный госпиталь, от коронавируса за сутки скончались семь пациентов, один из них был привит от COVID-19. Эту информацию в своем блоге разместил главный врач медицинского учреждения Алексей Малинкин.

- Один вакцинированный пациент, который находился в реанимационно-анестезиологическом отделении, скончался. Вакцинация три месяца назад. «Спутник V». Тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст, - написал в своем блоге главврач.

За сутки в ЦГКБ №24 госпитализировали 24 человека с коронавирусом, 7 из которых привиты.

Напомним, что 25 сентября 2021 года в Свердловской области зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 – 40 жертв за сутки.