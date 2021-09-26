Под Екатеринбургом пассажирский автобус попал в массовую аварию

В аварии зацепило автобус с пассажирами Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с участием трех иномарок и автобуса произошло в 19 часов 25 сентября на 326 километре Пермского тракта под Екатеринбургом.

По предварительной информации 46-летний водитель «Шкоды» ехал из Екатеринбурга в сторону Перми. В какой-то момент его иномарка вылетела на полосу для встречного движения, он столкнулась с иномаркой «Лифан», за рулем которой ехал 31-летний водитель и «Ниссаном» под управлением 57-летнего мужчины.

После столкновения «Ниссан» отбросила на попутный автобус, за рулем которого находился 39-летний водитель.

В результате аварии водители «Шкоды» и «Лифана», а также водитель и пассажир «Ниссана» доставлены в больницы. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

- 5-летний пассажир автомашины «Лифан» перевозился в автокресле, соответствующим росту и весу ребенка, был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему маленький пассажир получил незначительные повреждения, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Как выяснилось, водителем «Шкоды», который устроил ДТП, оказался житель Красноуфимска со стажем вождения 28 лет. За это время он всего два раза привлекался к административной ответственности.