Синоптики рассказали, ждать ли заморозков в начале следующей рабочей недели в Екатеринбурге

Новая неделя начнется с комфортной осенней погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следующая рабочая неделя начнется с по осеннему комфортной погоды. Тепла уже ждать но стоит, но и заморозков не предвидится. Так, по данным синоптиков, в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров покажут +1...+3 градусов Цельсия. А днем в понедельник уже +7...+9 градусов.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Аналогичная погода нас ждет и во вторник. Правда, ветер будет чуть слабее — 4-9 метров в секунду.