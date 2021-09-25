В Верхотурье отпраздновали перенесение мощей чудотворца Симеона Верхотурского

Праздник состоялся у Крестовоздвиженского храма. Фото: Фонд святой Екатерины

В Верхотурье сегодня прошел праздник - верующие отметили перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Произошло это в 1704 году - мощи чудотворца доставили в Крестовоздвиженский храм Свято-Николького монастыря из храма в селе Меркушино. Но отмечают это событие с тех пор ежегодно. Паломники из Урала, Сибири и других регионов страны прибыли в город, чтобы принять участие в праздничных богослужениях.

Все началось с божественной литургии и крестного хода вокруг Крестовоздвиженского храма. По их окончанию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил участников Симеоновского крестного хода. За десять дней около 100 паломников прошли 180 километров по Старо-Верхотурскому тракту.

- Есть люди, которые имеют возможность и желание построить храм и они его строят; есть которые имеют возможность и желание подарить кареты скорой помощи нуждающимся, а есть люди, у которых нет такой возможности, но они хотят что-то сделать сами, своим трудом и посвятить этому время и они это делают во время крестного хода, где проходят по святым и непростым местам, - сказал Владыка Евгений.

Добавим, что сам Крестовоздвиженский собор возводился к 300-летию Дома Романовых. Это третья по величине церковь в России. Сейчас в нем продолжается реставрация главного купола и звонниц. Причем скоро здесь проведут уникальную работу - для реставрации купол снимут с помощью 50-тонного крана.

- Уже на протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. И совместно с правительством Свердловской области возрождают православные святыни – духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Крестовоздвиженский собор, где хранятся мощи Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца, - сказал Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины. - В скором времени нас ждет непростой этап по восстановлению главного купола храма, но уверен, что у нас все получится.