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Происшествия25 сентября 2021 15:53

На дороге под Первоуральском в опрокинувшейся иномарке погибла женщина

Также пострадал водитель. С травмами его госпитализировали в Шалинскую городскую больницу
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В двенадцатом часу дня на дороге между Первоуральском и поселком Шаля произошла авария. Водитель иномарки «Шевроле Ланос», двигавшийся со стороны города, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

- Пассажирка заднего сиденья погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в Шалинскую ЦГБ, пассажир переднего сиденья автомобиля не пострадал, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Водителю 49 лет. Впервые за руль он сел год назад. За руль он сел трезвым. Пассажир, который выжил, был пристегнут ремнем безопасности. Погибшая женщина - нет. Ей было 67 лет. Все, кто находился в машине, жители Екатеринбурга.