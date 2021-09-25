На дороге под Первоуральском в опрокинувшейся иномарке погибла женщина

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В двенадцатом часу дня на дороге между Первоуральском и поселком Шаля произошла авария. Водитель иномарки «Шевроле Ланос», двигавшийся со стороны города, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

- Пассажирка заднего сиденья погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в Шалинскую ЦГБ, пассажир переднего сиденья автомобиля не пострадал, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Водителю 49 лет. Впервые за руль он сел год назад. За руль он сел трезвым. Пассажир, который выжил, был пристегнут ремнем безопасности. Погибшая женщина - нет. Ей было 67 лет. Все, кто находился в машине, жители Екатеринбурга.