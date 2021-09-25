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Происшествия25 сентября 2021 10:17

В Екатеринбурге мошенница, представившаяся Пенсионным фондом, похитила у пенсионерки 600 тысяч

Она убедила 84-летнюю женщину, в том, что ей надо обменять деньги на новые
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Пенсионерка отказалась передавать деньги злоумышленнице. Тогда незнакомка сама забрала их.

Пенсионерка отказалась передавать деньги злоумышленнице. Тогда незнакомка сама забрала их.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 64-летняя женщина. Она заявила, что у ее знакомой 84-летней пенсионерки похитили 600 тысяч рублей. Мошенники позвонили пожилой женщине по телефону и представились сотрудниками Пенсионного фонда.

- Звонившая сообщила собеседнице, что в настоящее время якобы проводится пенсионная реформа, в рамках которой необходимо обменять деньги старого образца на новые, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - После этого лжесотрудник фонда попросила потерпевшую продиктовать номера купюр, которые имеются у нее в наличии.

Женщина продиктовала и даже сказала, сколько всего у нее есть сбережений. Тогда мошенники сказали, что скоро к ней придет представитель фонда, которому она сможет передать деньги. И действительно, через некоторое время к пенсионерке постучалась некая 30-летняя женщина. Хозяйка квартиры отказалась передать ей деньги, тогда мошенница, походив по ее комнате, сказала, что ей нужно сходить за печатью и ушла.

- После ухода неизвестной хозяйка жилища заметила приоткрытую дверь стиральной машины, куда ранее женщина спрятала пакет с деньгами. Обнаружив пропажу, потерпевшая сообщила о произошедшем своей подруге, которая обратилась в полицию, - добавляют в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленницу сейчас ищут.