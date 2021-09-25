Прокуратура проверит, когда проверяли газовое оборудование в доме в Верхней Пышме, где произошел взрыв

По словам хозяина квартиры, взрыв произошел, когда он поставил кастрюлю на плиту. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После того, как в Верхней Пышме в субботу утром в пятиэтажном доме взорвался газ, сотрудники прокуратуры начали проверку. По предварительной версии, причиной разрушение стала утечка бытового газа.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в данном многоквартирном доме, и в частности, в данной квартире, - поясняют в прокуратуре Свердловской области. - Также взято на контроль проведение обследование дома на предмет устойчивости конструкций.

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв был госпитализирован в больницу с 40% ожогами тела.