Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 9:09

Прокуратура проверит, когда проверяли газовое оборудование в доме в Верхней Пышме, где произошел взрыв

Ударной волной повреждены три квартиры
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По словам хозяина квартиры, взрыв произошел, когда он поставил кастрюлю на плиту. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По словам хозяина квартиры, взрыв произошел, когда он поставил кастрюлю на плиту. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После того, как в Верхней Пышме в субботу утром в пятиэтажном доме взорвался газ, сотрудники прокуратуры начали проверку. По предварительной версии, причиной разрушение стала утечка бытового газа.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в данном многоквартирном доме, и в частности, в данной квартире, - поясняют в прокуратуре Свердловской области. - Также взято на контроль проведение обследование дома на предмет устойчивости конструкций.

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв был госпитализирован в больницу с 40% ожогами тела.