В Верхней Пышме расселят жителей трех квартир дома, в котором взорвался газ

ЧП случилось в 07.18. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В начале восьмого часа утра в Верхней Пышме в пятиэтажном доме на улице Юбилейной взорвался бытовой газ. В итоге пострадал один человек и были повреждены три квартиры. Теперь их жильцов будут расселять.

- Решается вопрос о расселении жителей пострадавших квартир, - уточняют в администрации Верхней Пышмы. - Семья с ребенком будет временно отселена в маневренный фонд по улице Огнеупорщиков.

Ударной волной в квартире, где произошел взрыв, выбило окна и разрушило перегородки. Ее хозяин сказал, что все случилось, когда он поставил кастрюлю на плиту.