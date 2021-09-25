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Происшествия25 сентября 2021 7:45

В Екатеринбурге Фольксваген сбил 9-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

У ребенка перелом ноги
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Водитель заявил, что ребенок выбежал на дорогу неожиданно, из-за чего остановиться не удалось. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель заявил, что ребенок выбежал на дорогу неожиданно, из-за чего остановиться не удалось. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В пятницу вечером в Екатеринбурге в переулке Короткий произошла авария — иномарка «Фольксваген Поло» сбила девятилетнего мальчика, переходившего дорогу.

- С переломом левой ноги он был доставлен в детское лечебное учреждение, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Машиной управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 22 года. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался один раз.

Мужчина объяснил, что, двигаясь по улице Шишимской, он видел компанию детей рядом с дорогой. Он стояли и перейти дорогу не пытались. А когда он проезжал рядом с ними, то один мальчик вдруг стал перебегать дорогу. Избежать наезда водитель не смог.

- По факту данного происшествия информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер в отношении несовершеннолетнего и законных представителей, - добавляют в ведомстве.