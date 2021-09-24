В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с наркотиками

Мужчине грозит три года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали молодого человека с наркотиками. 23 сентября утром наряд находился на дежурстве на улице Уральской. Полицейские заметили подозрительно парня и решили проверить у него документы и наличие запрещенных веществ.

- В результате личного досмотра у гражданина было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Мужчину задержали. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Каменска-Уральского, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Чуть позже экспертиза показала, что у мужчины находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон весом 1,10 грамма. Задержанный заверил, что купил наркотики для себя, у него не было цели сбыть их. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта». Мужчине грозит три года тюрьмы.