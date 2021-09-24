В Екатеринбурге за год благоустроили 13 дворов за 160 миллионов

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге за минувший год по государственной программе благоустроили 13 дворов в разных районах города. На придомовых территориях оборудуют детские площадки, меняют асфальтовое покрытие, выставляют скамейки и малые архитектурные формы, высаживают кустарники.

- Мы очень довольны, что у нас теперь такой красивый двор. Раньше с младшим ребенком шли гулять куда-то в другие места, а теперь ему нравится здесь. Он очень рад появлению горок, конструкции с кораблем, - цитируют в пресс-службе мэрии местную жительницу по имени Наталья.

В администрации уточнили, что на эти 13 дворов было потрачено порядка 160 миллионов рублей. Кстати, чтобы двор попал в программу благоустройства, у него должен отсутствовать хотя бы один из четырех основных элементов – дорожное покрытие, лавки, урны или освещение.