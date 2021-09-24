В Екатеринбурге полиция поймала мошенника, продававшего квартиры умерших горожан

Мошенник успел совершить девять подобных сделок на общую сумму больше 16 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге полиция поймала 48-летнего мошенника, который присваивал и продавал квартиры умерших горожан. Мужчину обвиняют по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств». Выяснилось, что злоумышленник действовал с мая 2015 по декабрь 2018 года.

Уралец находил жилые помещения, собственников которых уже не было в живые, после чего взламывал их, делал ремонт, а позже от имени усопшего оформлял договоры дарения или расписки и перепродавал.

- Примечательно, что в одном случае уже после продажи квартиры наследники жилища все же объявились и сумели через суд восстановить свои права, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

Как оказалось, мошенник успел совершить девять подобных сделок на общую сумму больше 16 миллионов рублей. На время следствия злоумышленника поместили под домашний арест. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.