В Екатеринбурге в Солнечном микрорайоне построят еще две улицы

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшее время начнется строительство двух новых улиц. Объекты под названием Счастливая и Любви появятся в Солнечном микрорайоне. Предполагается, что их возведение пройдет в два этапа. Протяженность улицы Любви составит чуть больше 343 метров, Счастливой – 103 метра.

- На проектируемых участках будут проложены велосипедные дорожки и пешеходные тротуары, установлено уличное освещение, объекты светофорного регулирования и остановочные площадки общественного транспорта, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Решение о строительстве новых улиц утвердили на комиссии по вопросам градостроительной деятельности и землепользования. Напомним, накануне стало известно, что дорожники на две недели перекроют движение транспорта по улице Горького. Автомобилисты не смогут попасть на участок от улицы Куйбышева до улицы Народной воли с 25 сентября по 10 октября.