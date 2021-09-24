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Общество24 сентября 2021 18:17

Телефонные мошенники выманили у екатеринбурженки один миллион рублей

Местная жительница отправила все сбережения на «защищенные» счета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Злоумышленники предложили женщине смоделировать ситуацию

Злоумышленники предложили женщине смоделировать ситуацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники украли у жительницы Екатеринбурга один миллион рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами службы безопасности банка. Ей сообщили, что с ее счета пытаются похитить все сбережения.

- Затем потерпевшую перевели на мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил заявительнице, что в отношении неизвестных по факту неправомерных финансовых операций ведется расследование, - отметили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Злоумышленники предложили женщине смоделировать ситуацию, оформить на себя банковский кредит и перевести полученные деньги на «защищенные» счета, что она и сделала. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».