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Общество24 сентября 2021 17:38

В Екатеринбурге дорожники на две недели закроют улицу Горького

Автомобилисты не смогут проехать здесь с 25 сентября по 10 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Горького. Автомобилисты не смогут попасть на участок от улицы Куйбышева до улицы Народной воли с 25 сентября по 10 октября.

- Ремонт дороги будут проводить специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту для автомобилистов откроется уже 31 октября. Реконструкцией путепровода занимается «Городское управление дорожно-строительных работ». Организации предстоит доделать участок протяженностью 255 метров.