В Екатеринбурге мужчина засудил управляющую компанию из-за оборвавшегося с крыши кабеля

Мужчина ехал на своем Volkswagen Polo по улице Бажова, когда с крыши на его авто оборвался металлический провод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель отсудил у управляющей компании почти 100 тысяч рублей из-за упавшего на его машину кабеля. Мужчина ехал на своем Volkswagen Polo по улице Бажова, когда с крыши дома на его авто оборвался металлический провод. В результате аварии иномарка получила повреждения капота, передней левой фары, левого переднего крыла, крыши, левой передней стойки.

- Мужчина подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга к ООО «Фонд Радомир». В исковом заявлении мужчина просил взыскать 72 тысячи рублей ущерба, расходы на экспертизу – 8 600 рублей, на представителя в суде – 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В ведомстве частично удовлетворили требования уральца. Всего он получит 89 тысяч рублей. Управляющая компания пыталась оспорить вердикт, считая, что оторвавшийся кабель является частью оборудования интернет-провайдеров. Однако суд оставил свое решение без изменений.