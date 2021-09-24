На берегу городского пруда в Екатеринбурге нашли скелет гигантской рыбы

Длина скульптуры составляет около пяти метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на берегу Исети нашли гигантский скелет рыбы. Однако кости оказались ненастоящими, это арт-объект.
Скелет разместил неизвестный художник на обмелевшей части пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Скелет разместил неизвестный художник на обмелевшей части пруда недалеко от стадиона «Динамо». Длина скульптуры составляет около пяти метров.
Объект привлек внимание горожан. Взрослые и дети подходят и осматривают гигантские рыбьи кости.
Взрослые и дети подходят и осматривают гигантские рыбьи кости
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Примечательно, что фото с екатеринбургским скелетом напоминают кадр из фильма «Левиафан».
Ранее в Екатеринбурге завершился партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». В его рамках в городе появились несколько работ. Например, художники Zukclub и Тимофей Радя нарисовали на фасаде заброшенного здания в самом центре города пляшущих бесов с надписью «Горорд бесов».
А художник-каллиграфутурист Покрас Лампас разрисовал в своем стиле окна здания XIX века, где находилась типография Александры Мерной.
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