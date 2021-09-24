В Ирбите задержали серийного угонщика автомобилей

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Ирбите полицейские задержали серийного угонщика автомобилей. 18 сентября в дежурную часть обратился местный житель, который рассказал, что у него похитили машину марки «ВАЗ-2114». Чуть позже стало известно, что транспортное средство обнаружили оставленным на трассе после аварии.

- Угонщиком оказался 20-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в городе Ирбите во дворе по улице Маршала Жукова он разбил стекло в автомобиле ВАЗ-2114 и угнал транспортное средство, направившись на нем в сторону города Екатеринбурга, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

После того, как он съехал с дороги на 173 километре автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда», он бросил машину и пешком отправился в поселок Зайково. Добравшись до места, он попытался угнать еще три отечественных автомобиля. В итоге в уральскую столицу он доехал на «ВАЗ-2110». В полиции возбудили уголовное дело по фактам угонов транспортных средств.