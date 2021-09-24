Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следственный отдел СК возбудил уголовное дело на лейтенанта полиции из Тюменской области Евгения Рогалева, который погубил друга в аварии. ДТП произошло вечером 6 августа в Камышлове. Рогалев, будучи за рулем «Лады Калина» совершил обгон в запрещенном месте и врезался в Hyundai Solaris. Его товарищ получил тяжкие травмы и скончался, не приходя в сознание.

- Рогалев работает в линейном отделе полиции в Тюменской области. Сейчас он на амбулаторном лечении. У него открытый перелом правого колена, закрытый перелом левого локтевого сустава, - пояснил источник «Комсомолки».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. В Госавтоинспекции подтверждают факт аварии.

- Данное ДТП имело место быть. В настоящее время по данному факту ведется разбирательства, - сообщили «КП» в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Евгению Рогалеву грозит до пяти лет лишения свободы.