В Свердловской области прививку от COVID-19 поставили 35 беременных женщин

Поставить прививку можно на сроке не раньше 22 недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прививку от коронавируса поставили 35 беременных женщин. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Сделать прививку женщине, готовящейся к рождению ребенка, необходимо, если имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

Он подчеркнул, что у привитых беременных не было негативных последствий. Однако, чтобы будущей маме вакцинироваться, нужно разрешение акушера-гинеколога. При этом поставить прививку можно на сроке не раньше 22 недель.

Беременным ставят вакцину «Спутник V». Эпидемиологи заявляют, что в семье будущей мамы должно привиться все окружение. Особенно те, кто будет контактировать с новорожденным.

Ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что в регионе от коронавируса умерли семь беременных женщин. Некоторые пациентки отказывались ложиться в больницу.

После этого в регионе создали новую структуру. Глава регионального Минздрава Андрей Карлов подписал приказ о создании консилиума по оказанию медпомощи будущим мамам, зараженным коронавирусом.

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