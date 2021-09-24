В Свердловской области прививку от COVID-19 поставили 35 беременных женщин

Поставить прививку можно на сроке не раньше 22 недель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области прививку от коронавируса поставили 35 беременных женщин. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Сделать прививку женщине, готовящейся к рождению ребенка, необходимо, если имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.
Он подчеркнул, что у привитых беременных не было негативных последствий. Однако, чтобы будущей маме вакцинироваться, нужно разрешение акушера-гинеколога. При этом поставить прививку можно на сроке не раньше 22 недель.
Беременным ставят вакцину «Спутник V». Эпидемиологи заявляют, что в семье будущей мамы должно привиться все окружение. Особенно те, кто будет контактировать с новорожденным.
Ранее замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова сообщила, что в регионе от коронавируса умерли семь беременных женщин. Некоторые пациентки отказывались ложиться в больницу.
После этого в регионе создали новую структуру. Глава регионального Минздрава Андрей Карлов подписал приказ о создании консилиума по оказанию медпомощи будущим мамам, зараженным коронавирусом.
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