Больше миллиона свердловчан привились от коронавируса

Первым компонентом привито свыше миллиона 175 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вакцину от коронавируса поставили один миллион и 106 тысяч жителей. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

- Первым компонентом привито свыше миллиона 175 тысяч, - говорится в сообщении.

На Урале продолжается прививочная кампания.

По данным на 24 сентября 2021 года, за минувшие сутки на Урале зарегистрировали 510 новых случаев заражения. Из них 177 приходятся на Екатеринбург. Также произошли 37 случаев смерти с подтвержденным диагнозом COVID-19. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 478 человек.

В июне 2021 года сообщалось, что прививки от COVID-19 поставили 31,4% населения Свердловской области. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании рассказал, что в Екатеринбурге привились 17% горожан.