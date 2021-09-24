Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением врача в Югре

Инцидент произошел в одной из частных клиник Югры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении врача в Нижневартовске.

Следствие установило, что 21 сентября мужчина вместе с супругой пришел на прием к дерматовенерологу в одну из частных клиник города. На приеме во время осмотра женщины ее супруг дважды ударил врача в голову.

В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму. Следствие уточняет, что женщина во время осмотра находилась в специальной накидке, скрывающей лицо и тело. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Хулиган задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения.