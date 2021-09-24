В Верхней Пышме молодой человек угнал машину и попал на ней в ДТП

Угонщику машины грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме 22-летний молодой человек угнал машину, а потом попал на ней в аварию. Об этом сообщает МО МВД России «Верхнепышминский».

- 22 сентября 2021 года в дежурную часть от мужчины поступило заявление о том, что в ночное время кто-то совершил хищение его транспортного средства, - говорится в сообщении.

Полицейские передали сотрудникам Госавтоинспекции ориентировку на автомобиль и подозреваемого. Через некоторое время угонщика задержали. Им оказался местный житель, который раньше был судим за такие же преступления.

При этом подозреваемый попал в ДТП на угнанной машине. Более того, он пытался скрыться с места аварии.

На местного жителя завели дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 15 июля 2021 года, в Екатеринбурге 25-летний молодой человек угнал «Оку». Затем он улетел на ней в кювет. На прощание парень поджог автомобиль с помощью зажигалки, еще находясь в салоне. Когда обивка начала разгораться, он сбежал. Машина полностью выгорела.

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