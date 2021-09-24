В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему депутату Игорю Плаксину

Фото: пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил бывшего депутата и учредителя компании-застройщика НП «Уралэнергостройкомплекс» Игоря Плаксина к шести годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

- Он создал сложную, непрозрачную, разветвленную сеть юридических лиц (свыше 20) различной организационно-правовой формы, входивших в состав группы компаний НП «Уралэнергостройкомплекс», каждое из которых занималось определенным видом деятельности исключительно по указанию Плаксина, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, по данным ведомства, в 2016 году Игорь Плаксин похитил больше 258 миллионов рублей, которые получила авансом за работы по реконструкции на заводе «Пластмасс» подконтрольная ему компания «Стройуниверсал».

Кроме того, с сентября 2013 года по январь 2018 года, по версии прокуратуры, он похитил больше 2,3 миллиардов рублей поступивших от людей, которые заключили договоры паевого участия и договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в ЖК «Новый Уктус» и в ЖК «Первый Николаевский». В ведомстве уверены, что Игорь Плаксин при этом сразу не имел намерений исполнять обязательства перед покупателями недвижимости.

В прокуратуре отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.