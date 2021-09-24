Певицу Елку растрогало видео с танцем уральской девушки-инвалида и ее собаки

Ксения и Дрим еще продолжают отрабатывать движения танца. Фото: instagram.com/ksu_kaminskaia/

О Ксении Каминской, «Комсомолка» уже рассказывала. Девушка на инвалидном кресле личным примером показывает, как нужно бороться за экологию. В Березовском он взялась спасать от загрязнения родную улицу. При этом она учится на журналиста и мечтает о карьере телеведущей.

А на днях Ксения растрогала Интернет роликом, в котором танцует вместе со своим золотистым ретривером – Дримом. Танец исполнен под песню Елки «Будь со мной рядом». И сегодня Елка опубликовала у себя в Stories реакцию на это видео:

«Ох, посмотрите и отлайкайте. Я, честно говоря, прослезилась в конце», - написала певица на своей странице в Instagram.

О клипе, снятом Ксенией из Березовского, на своей странице в Instagram рассказала певица Елка. Фото: instagram.com/elkasinger/

Сама Ксения отметила, что этим клипом она решили подготовиться к приезду ее любимой певицы на Урал. Елка будет выступать в Екатеринбурге 23 ноября в ККТ «Космос».

- Было интересно, получится ли показать это видео Елке с помощью силы социальных сетей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ксения. - Когда я его опубликовала, попросила всех знакомых отметить на нем Елку. Она часа через два увидела и сделала репост. Сработало!

Сам танец был сделан под руководством профессионального тренера в рамках проекта по воспитанию собак-помощников «Всегда рядом».

- На видео вы видите лишь промежуточный результат. Нам предстоит еще много работы, - рассказывает Ксения. - Контролировать собаку во время танца сложно. Дрим общительный, социальный. Если видит хотя бы одного человека, сразу хочет пообщаться с ним. Думаю, когда закончим танец, перезапишем видео, используя более удачные ракурсы. А еще тогда, быть может, поучаствуем в конкурсе танцев с собаками. Такие в Екатеринбурге проводятся, я знаю.

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