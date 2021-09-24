Мэр Нижнего Тагила разрешил жителям жарить шашлыки и жечь костры

Горожанам было запрещено разводить огонь на открытой местности, жарить шашлыки, жечь мусор и траву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле отменили особый противопожарный режим. Теперь горожане могут жарить шашлыки, разводить огонь на природе и сжигать мусор. Такое постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

В документе отмечается, что причины, из-за которых вводили особый режим, устранены. Противопожарный режим отменили с 00:00 23 сентября.

Летом 2021 года регион охватили лесные пожары. Особый режим ввели в Нижнем Тагиле с 12 мая. Горожанам было запрещено разводить огонь на открытой местности, жарить шашлыки, жечь мусор и траву.

При этом особый противопожарный режим объявляли на территории всей Свердловской области. В Екатеринбурге его отменили в июле. В области режим действует до сих пор.

5 сентября в Свердловской области ликвидировали самый крупный лесной пожар, с которым боролись с 14 августа. Площадь возгорания в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный» в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги составила 760 гектаров.

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