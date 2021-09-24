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Экономика24 сентября 2021 13:00

Свердловским фермерам раздадут гранты

На ежегодный конкурс допустили 65 заявок
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Государство раздает гранты фермерам

Государство раздает гранты фермерам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году на ежегодный конкурс начинающих фермеров Свердловской области поступило 65 заявок, из которых 14 оказались в победителях. Им достанутся гранты от регионального министерства агропромышленного комплекса.

Гранты в размере до 90% от суммы на развитие сельскохозяйственного производства, до 5 миллионов рублей в денежном эквиваленте. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На деньги, полученные от государства, можно приобрести земельный участок, приобрести, отремонтировать или построить здание, технику или купить животных, разработать проектную аргументацию, подключиться к инженерным сетям.

Большая часть финалистов ежегодного конкурса разводят крупный рогатый скот молочного направления.