В Екатеринбурге вырос спрос на обогреватели

В сентябре 2021 года спрос на устройства для обогрева в столице Урала вырос в три раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не смотря на то, что отопление дали уже почти в каждый дом, жители массово скупают обогреватели и радиаторы. Об этом сообщили специалисты Авито. По их данным, в сентябре 2021 года по сравнению с осенью прошлого года спрос на устройства для обогрева в столице Урала вырос в три раза.

- Каждую осень россияне активно скупают средства для обогрева квартир и домов, однако в этом году в Екатеринбурге мы зафиксировали значительный рост спроса на обогреватели и радиаторы, а количество объявлений о продаже этой техники на сайте увеличилось на 33%, - рассказала руководитель категории «Обустройство, дом, дача» в Авито Ольга Попова.

Интересно, что екатеринбуржцы также активно покупают электрокамины. Однако на них спрос не вырос по сравнению с прошлым годом, а наоборот снизился - почти на 50%.

Напомним, первый этап подключения отопления в городе завершился 22 сентября. Накануне, 23 сентября стартовал второй этап. Планируется, что тепло во всех домах Екатеринбурга станет до 30 сентября включительно.