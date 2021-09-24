Активисты попросили оставить прежним облик главного детского дворца Нижнего Тагила

Планируется, что через полторы недели уже начнут реконструировать кровлю дворца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле активисты просят оставить прежним облик Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ), где должен пройти капремонт. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на обращение общественника Ксении Трэшаковой.

- Не просто так архитекторы выбирали светлые цвета для внешней отделки. Это изюминка здания, потому что делает его воздушным, несмотря на массивные конструкции, - заявила она.

Активисты составили целое обращение по этому поводу на имя мэра Владислава Пинаева. Горожане считают, что оранжевый цвет, в который хотят окрасить здание, лишит его уникальности. Скоро жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи.

Планируется, что через полторы недели уже начнут реконструировать кровлю дворца. На совещании, которое провел мэр, представили несколько вариантов оформления фасада здания.

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что отказались от оранжевого цвета здания. Однако фасад все равно ждут изменения. Варианты еще раз обсудят с активом дворца и архитекторами.

Капитальным ремонтом займется МУП «Тагилдорстрой». Сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Планируется отремонтировать кровлю, фасады, крыльцо усилить внутренние конструкции дворца. Также будут обновлены системы вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования.

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