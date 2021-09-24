Энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» предотвращают технологические нарушения с помощью ультразвуковой диагностики

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»

В соответствии с графиком, работы проводятся с июня по октябрь.

Обследование проводится приборным комплексом УДС2ВФ-ЦИВОМ-ЭП и позволяет на раннем этапе обнаружить незаметные при визуальном осмотре пустоты и микротрещины без разборки и демонтажа энергоустройств. По полученным данным формируется оценка технического состояния оборудования.

«Ультразвуковая проверка фарфоровой изоляции – необходимая предупредительная работа, заранее сигнализирующая о проблеме, которая может возникнуть в работе оборудования и дающая возможность действовать на опережение, выявляя скрытые заводские дефекты», - отмечает заместитель главного инженера Иван Егорович Орлов.

Профилактическая процедура является регулярной и применяется на 9 подстанциях с высоковольтными выключателями, имеющими в составе корпуса фарфоровые части. Методика ультразвукового неразрушающего контроля на текущий момент реализована на 13 единицах оборудования питающих центров 110 кВ и не выявила дефектов, способных нарушить работу энергоустановок. Всего по плану 2021 года диагностика охватывает 18 единиц. По итогам мероприятия, «Россети Урал» - «Екатеринбург» традиционно составят план повторного контроля на следующий год.