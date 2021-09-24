В Нижнем Тагиле появился светофор с секциями бело-лунного цвета

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на проспекте Мира появился светофор с секциями бело-лунного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Информационная секция предупреждает водителей о том, что по разрешающему сигналу светофора возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, движущимися по переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора, - рассказали в мэрии.

По словам заместителя начальника управления городским хозяйством Михаила Семина, всего планируется установить в городе 100 подобных информационных секций. Они будут устанавливаться на тех перекрестках, где нет большого количества переходов.

Всего в этом году в городе установят 12 новых светофоров и 14 – модернизируют. По словам специалистов, полностью модернизировать все оборудование, связанное с регулировкой движения на городских перекрестках планируюется в течение пяти лет.

Напомним, в Екатеринбурге секции бело-лунного цвета появились на светофорах перекрестков улиц Большакова - 8 Марта, Ленина - Московская, Белинского - Щорса, Репина - Волгоградская в апреле.