Каждый четвертый житель Екатеринбурга периодически опаздывает на работу

Крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства заставляют опаздывать 6% горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27% жителей периодически опаздывают на работу. 13% из них делает это раз в год, 10% - несколько раз в месяц, а 4% - несколько раз в неделю. Об этом говорится в исследовании IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

- 73% екатеринбуржцев время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, - говорится в сообщении.

При этом 17% задерживаются не больше, чем на полчаса. 9% опрошенных позволяют себе опоздать на час и более. Интересно, что мужчины приходят на работу на час позже чаще женщин.

Чаще всего екатеринбуржцы опаздывают на работу из-за пробок (36%) и проблем с общественным транспортом (32%). Из-за семейных обстоятельств задерживаются 13% опрошенных. А вот крепкий утренний сон и такие форс-мажорные обстоятельства, как ДТП, застрявший лифт и другие, заставляют опаздывать 6% горожан.

Кроме того, 8% опрошенных жителей Екатеринбурга признались, что их пунктуальности мешает несобранность и неорганизованность. Другие 5% ссылаются на такие личные дела и обстоятельства, как поход к врачу, нотариусу и прочее.

Еще 3% опрошенных не могут соблюдать режим из-за нехватки мотивации. Один из 100 респондентов признается, что ему просто лень ходить на работу рано утром. 4% горожан назвали другие причины опозданий: плохое самочувствие, сломанный будильник, переработки накануне и другое.

При этом пунктуальных сотрудников в Екатеринбурге больше среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей (75%). Также почти не опаздывают на работу горожане старше 45 лет (73%).

В основу исследования лег опрос, в котором приняли участие тысяча представителей экономически активного населения региона, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

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