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Происшествия24 сентября 2021 11:14

В Сургуте за неделю три человека попали под машины на «зебре»

Двое пострадавших – дети
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Водители часто игнорируют пешеходные переходы

Водители часто игнорируют пешеходные переходы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сургуте на этой неделе под колеса автомобилей на «зебре» попали сразу трое пешеходов, двое из которых – подростки. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Первое ДТП на пешеходном переходе в Сургуте произошло 21 сентября, когда иномарка сбила 15-летнего школьника на переходном переходе по улице Крылова. Очевидцы утверждают, что водитель «Фольксвагена» не остановился перед «зеброй». Подросток в результате наезда получил травмы.

23 сентября произошли еще два ДТП на пешеходных переходах. По улице Показаньева машина сбила 17-летнего подростка около 15 часов, а в 16 часов молодую девушку сбил водитель «Субару» на пересечении улиц Рабочей и Сибирской. Все пострадавшие - живы.