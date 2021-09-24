В Сургуте за неделю три человека попали под машины на «зебре»

Водители часто игнорируют пешеходные переходы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сургуте на этой неделе под колеса автомобилей на «зебре» попали сразу трое пешеходов, двое из которых – подростки. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Первое ДТП на пешеходном переходе в Сургуте произошло 21 сентября, когда иномарка сбила 15-летнего школьника на переходном переходе по улице Крылова. Очевидцы утверждают, что водитель «Фольксвагена» не остановился перед «зеброй». Подросток в результате наезда получил травмы.

23 сентября произошли еще два ДТП на пешеходных переходах. По улице Показаньева машина сбила 17-летнего подростка около 15 часов, а в 16 часов молодую девушку сбил водитель «Субару» на пересечении улиц Рабочей и Сибирской. Все пострадавшие - живы.