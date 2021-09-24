В Екатеринбурге пропал 41-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропал 41-летний Андрей Соболев. О его местонахождении ничего неизвестно с 12 сентября. Его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- В день пропажи Андрей на что-то обиделся, собрал вещи и ушел от мамы, с которой живет. Ранее пропадал, но так надолго - никогда, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

В ориентировке на поиск указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому, уточняют волонтеры, он может показаться странным, вести себя необычно и сторониться людей.

Приметы:

Рост: 183 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: русые

Был одет: сине-черная ветровка, серая спортивная кофта, зелено-коричневые камуфлированные штаны, белые кроссовки.

С собой: черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Андрей, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.