Окрестности Каменска-Уральского заволокло густым дымом от пожара

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что лесных пожаров в этом районе нет. Фото: скриншот видео сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Территории рядом с Каменском-Уралським заволокло густым дымом от пожара на землях сельхозназначения. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в Уральской Авиалесоохране.

- Там есть пожар на землях сельхозназначения в районе поселка Октябрьский, - рассказали там.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что лесных пожаров в этом районе нет.

Подписчики сообщества «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский» сообщили, что дым появился в ночь на 24 сентября. Утром смог продолжил стоять. Водители жалуются, что в окрестностях города нулевая видимость.

Ранее, 13 сентября, жители Свердловской области пожаловались, что дорогу из Первоуральска в Екатеринбург заволокло дымом. Водители сообщали о плохой видимости на трассе. На место прибыли спасатели. Они обнаружили возгорание сухой растительности вдоль дороги.

А 27 июля 2021 года дым начал распространяться по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге. Оказалось, что пожар начался на строительной площадке у дома на Мамина-Сибиряка, 43. Тогда на 40 квадратных метрах горел строительный мусор на открытой площадке.

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